«Меня просто отбросило!»: появились новые жертвы после атаки дронов в Волгограде

В Волгограде увеличилось число пострадавших после ночной атаки беспилотников, произошедшей 29 ноября. Медицинская помощь понадобилась еще трем местным жителям, что довело общее количество травмированных до пяти, сообщается в телеграм-канале региональной администрации, передает ТАСС .

Первоначально власти информировали о двух пострадавших, которым госпитализация не требовалась. По итогам обследования врачами принято решение о госпитализации девушки 2007 года рождения, проживающей на улице Елисеева, 1, и мужчины 1964 года рождения с проспекта Металлургов, 29. Угрозы их жизни нет. Также медицинская помощь оказана женщине 1948 года рождения, получившей травмы при падении из-за взрывной волны возле дома на улице Буханцева, 42. Эти данные привели в региональной администрации.

Пресс-служба мэрии сообщила, что повреждения получили дома на улицах Невская, 12; Муромская, 12; проспекте Металлургов, 29; Жолудева, 11А; и Елисеева, 1 — взрывной волной были разбиты стекла квартир. Для жителей организованы пункты временного размещения в школах, где подготовлены спальные места и горячее питание.

Специалисты экстренных служб продолжают уточнять масштаб повреждений и устранять последствия атаки, рассказали в мэрии.

