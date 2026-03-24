Менять или ждать? Автоэксперт назвал идеальное время для смены резины весной

Весна — время, когда автовладельцы делятся на два лагеря: одни уже поменяли резину, другие мучительно ждут «официальной отмашки», балансируя между страхом попасть в гололед и желанием не убить дорогой шипованный протектор об асфальт. Автоэксперт Евгений Балабас в беседе с Общественной Службой Новостей предлагает не мучиться: если в вашем регионе уже установилась стабильная плюсовая погода и дороги оттаяли — переобувайтесь. А если вдруг природа подкинет сюрприз в виде снегопада, лучше день пересидеть на такси, чем катастрофически изнашивать мягкую зимнюю резину по сухому покрытию при +10 °С.

С хранением покрышек, по словам эксперта, тоже все проще, чем принято думать. Да, идеальных условий в городской квартире не создать, но и фатального вреда от жары на застекленном балконе не будет. Резина быстрее сотрется естественным путем, чем пострадает от хранения. Важно лишь одно: если шины на дисках, их можно складывать в стопку горизонтально. Если без дисков — строго вертикально, иначе деформации не избежать. А желающие проявить заботу могут обработать покрышки силиконом — он защитит от ультрафиолета и потери пластификаторов. Но это уже опция.

Эксперт советует смотреть на дату выпуска (овальный значок с четырьмя цифрами) и высоту протектора. Если шинам больше пяти лет — их лучше заменить, даже если визуально они кажутся нормальными. Ресурс в семь-восемь сезонов, по наблюдениям Балабаса, возможен только при очень скромных пробегах. А если протектор стерт, то вариант один — утилизация. Обычные шиномонтажи покрышки не принимают, но существуют специальные пункты, куда их можно сдать.

