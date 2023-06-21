Стихи и детские игры: разбираемся, как сохранить твердую память даже после 80 лет

Острая память - это способность человека легко усваивать новые данные и запоминать большие объемы информации. Ее обладатели без проблем вспоминают самые точные факты, события, имена, даты или даже мелкие детали произошедшего.

Однако эта особенность не подразумевает бесконечный объем памяти или феноменальную способность вспоминать все без исключений в любом возрасте. Чтобы сохранить память острой требуются тренировки.

«Один из методов тренировки – чтение. Особенно хорошо, если это глубокие романы, написанные изящным языком и с большим количеством героев. Но могут быть и научные книги, книги по истории или даже техническая литература. Заучивание стихов не помогает, если их не рассказывать вслух – это еще один метод тренировки», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.

Можно приспособить детскую игру на развитие памяти под себя, например, рассматривать картину в течение определенного времени, а потом по памяти переписать все, что там есть до мельчайших деталей.

Интеллектуальные игры для одного, онлайн или с компанией развивают сообразительность и экстренное мышление. Когда человек занимается подобным в коллективе, в работу включается часть сознания, которая фиксирует происходящее через картинки. Соответственно запоминается событие и тренируется мышление.

«Употребление определенных продуктов также влияет на состояние памяти. Ягоды и бобы, фрукты и овощи, белок, орехи, клетчатка, ферментированные продукты, растительные масла, омега-жиры, молочные продукты, специи. Все это снижает риск развития деменции и других возрастных заболеваний», - уточнила эксперт.

Важен также дневной сон, который помогает разложить полученную информацию по полочкам. Но не больше 30 минут, этого достаточно, чтобы привести мысли в порядок.

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