В Подмосковье с 14 апреля по 20 мая будет проходить экологическая акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!», она состоится в форме соревнований между городскими округами. Ее проведут при поддержке Министерства образования Московской области и Министерства экологии и природопользования Московской области, а также проекта «Подари Дерево».

В ходе марафона проведут сбор макулатуры. Так производители бумаги смогут сэкономить дефицитное древесное сырье. Акцию организуют как часть программы по созданию раздельного сбора отходов в рамках реализации государственной политики в сфере обращения с отходами.

Желающие могут сдать глянцевые журналы, газеты, офисную и крафтовую бумагу, тетради, бумажную упаковку. Кроме того, будут приниматься картон, архивы при сохранении конфиденциальности данных, книги, не имеющие литературной ценности. Их нужно будет собрать в плотную связку без пластиковых и металлических элементов.

Участниками акции могут стать местные жители, предприятия, учебные заведения и общественные организации, которые соберут более 500 кг макулатуры. Оставить заявку для этого можно на сайте сдай-бумагу.рф. За это они получат грамоту и брендированные подарки.

