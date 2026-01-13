Тихий тосканский городок Кастильон-Фьорентино оказался в центре внимания международных СМИ после заявлений местного мэра Марио Аньелли о резком всплеске смертности. По его данным, за первые десять дней января в коммуне с населением 12 тысяч человек скончались 14 человек, что спровоцировало слухи о новой инфекции и критику в адрес региональных властей. Практический аспект истории заключается в проверке эффективности систем эпидемиологического мониторинга на локальном уровне.

Согласно официальной статистике, за весь 2020 год, на пике пандемии COVID-19, в городке умерли 157 человек. Текущий январский показатель за короткий период составил почти 10% от той годовой цифры, что и вызвало тревогу. Мэр в интервью KP.RU отметил, что неделя была «адской», а в залах для прощаний выстраивались очереди — ситуация, не наблюдавшаяся даже в разгар коронавируса.

По словам Аньелли, у многих умерших перед кончиной наблюдались симптомы, схожие с сильной простудой или гриппом. Средний возраст погибших составил 60-90 лет, при этом, по утверждению мэра, большинство из них до этого не имели серьезных хронических заболеваний. Этот факт стал одним из ключевых, породивших вопросы у местных жителей и журналистов.

« 60-90 лет. Молодых людей среди них нет. Но замечу: большинство ушедших из жизни возрастных людей были до этого в целом здоровы. Лишь у нескольких была онкология», — заявил мэр итальянского города.

Градоначальник при этом активно использовал социальные сети для привлечения внимания к проблеме, что вызвало волну откликов из соседних муниципалитетов, где, по словам жителей, ситуация схожа. Такой подход, с одной стороны, мобилизовал общественность, а с другой — поставил под удар региональные власти, которых некоторые обвинили в сокрытии информации накануне зимних Олимпийских игр.

Региональная санитарная служба в беседе с журналистами подтвердила, что обратила внимание на статистику, но отказалась комментировать причины смертей и факт отправки инспекции. Официальной версией пока остается агрессивный штамм сезонного гриппа в сочетании с неожиданными холодами.

Тем временем в России свои скандалы: громкой историей стало освещение статистики родов в Новокузнецке, Кемеровской области. Как выяснилось, лишь за новогодние праздники в одном из учреждений скончались 9 младенцев. Пациентки обвинили персонал в хамстве и халатности, некоторые заявили о запрещенных приемах, применяемых во время родов. Главврача отстранили от должности, а СК возбудил уголовное дело.

