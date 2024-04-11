Мэр Харькова: в городе прогремела серия взрывов

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В четверг, 11 апреля в Харькове прогремела серия взрывов. Об этом сообщил глава города на своей официальной странице.

Согласно данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины, в четверг звуки воздушной тревоги раздались в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Глава Харькова сообщил, что в городе слышали «прилет», а также заявил о нескольких взрывах и призвал местных жителей соблюдать осторожность. Сегодня же заместитель главы офиса Зеленского сообщил о том, что свыше 200 тысяч проживающих в Харьковской области людей остались без электроэнергии. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, 11 апреля по поселку Эсхар в Харьковской области ударили восемью ракетами. В результате успешной атаки из рабочего состояния оказались выведены ГРЭС и ТЭЦ.

Ранее мы сообщали о том, что несмотря на ряд острых заявления Эммануэля Макрона, французы заметно увеличили объемы закупок российского газа. Только за первые три месяца Москва получила за поставку полезного ископаемого больше 600 миллионов евро.

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