Мэр Ивано-Франковска объявил о введении «языковых патрулей»

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о введении «языковых патрулей». Эта информация была размещена на его странице в Facebook*. Об этом сообщил РБК.

«Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в нашем городе. А это проблема нашего государства», — заявил он.

Марцинкив также сообщил, что обсуждал этот вопрос с уполномоченным по защите государственного языка Украины Тарасом Кременем, и пообещал в будущем дать более детальное пояснение по данной инициативе.

Ранее стало известно, какой радиационный фон в Курской области.

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