Мэр ямальского города ответил на жалобы северян на вонючую маслянистую воду

Глава Губкинского Андрей Бандурко отреагировал на скандал с проточной водой, на качество которой жаловались горожане. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Мэр проверил работу водоочистных сооружений, где из-за покраски оборудования жителям поступала маслянистая и неприятно пахнущая вода. Сотрудники АО «Ямалкоммунэнерго» указали, что обновления проводили в цехе очистки. Однако из-за забора воздуха в другом помещении запахи от краски пропитали воду.

Глава отметил, что в этом случае очевидно нарушение при произведении лакокрасочных работ. Однако на данный момент показатели воды пришли в норму.

«По нефтепродуктам уже добились снижения показателей — они все в допустимых пределах. Это подтверждает не только наша лаборатория, но и Роспотребнадзор», — сообщили в «Ямалкоммунэнерго».

Градоначальник отметил, что виновных не оставят безнаказанными. Он потребовал привлечь к ответственности лиц, из-за которых возникло ЧП.

Андрей Бандурко отметил, что в скором времени также проведет оперативное совещание с Роспотребнадзором и службами. После этого жителям представят новую информацию по ситуации с водоснабжением.

Ранее сообщалось, что северяне предложили главе «Ямалкоммунэнерго» самому выпить дурно пахнущую воду из-под крана и доказать ее качество.