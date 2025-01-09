Северяне предложили главе «Ямалкоммунэнерго» выпить дурно пахнущую воду из-под крана

Жители Губкинского (ЯНАО) заявляют о загрязнении водопроводной воды. При этом ведомства дают противоречивую информацию, на фоне чего у населения есть вопросы к главе ресурсоснабжающей организации. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По заявлению северян, АО «Ямалкоммунэнерго» информировало об исчезновении дурного запаха воды, однако вместе с этим Роспотребнадзор не рекомендовал купать в ней детей. Жители отметили, что хотят знать причину загрязнения воды и услышать о решениях ответственных органов. По словам губкинцев, плохой запах никуда не исчезает, а фильтры не помогают.

«Директор «Ямалкомунэнерго» пусть зайдет в любую квартиру с такой водой и пусть выпьет стакан из-под крана за здоровье жителей города. Тогда поверим и будем пить», — пишут губкинцы в соцсетях.

Также напомнили, что 9 января вода у некоторых жителей Губкинского стала маслянистой.

Администрация города после жалоб отмечала, что ведется пролив воды для ускоренного водозамещения. Роспотребнадзор давал временные рекомендации, суть которых в использовании проточной воды только в хозяйственных нуждах. В городе организовали подвоз питьевой воды на трех городских точках, куда северяне могут прийти со своей тарой и запастись. «Ямалкоммунэнерго» обещает устранение проблем в ближайшее время.

Напомним, что вода в Губкинском стала непригодной для питья из-за коммунальной аварии. СК заинтересовался случаем и возбудил дело о халатности, предварительно выявив несвоевременное устранение загрязнения.

Ранее сообщалось, что кемеровчане пожаловались на прорыв трубы во дворе.