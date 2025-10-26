Мэр Киева предупредил о самом сложном отопительном сезоне за последние годы

Мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном телеграм-канале сделал тревожное заявление о ситуации на Украине накануне зимних месяцев. По его оценке, страну ожидает один из самых сложных периодов за последние годы.

Он заявил, что основная причина кризиса — масштабные разрушения объектов энергетической и теплоснабжающей инфраструктуры в результате военных действий. Кличко подчеркнул, что предстоящий отопительный сезон будет сопряжен с беспрецедентными вызовами.

Кроме того, градоначальник предупредил о рисках для экономики. По его мнению, постоянные веерные отключения электроэнергии в сочетании с растущими тарифами могут парализовать работу промышленного сектора по всей Украине, что усугубит и без того тяжелую ситуацию.

Ранее сообщалось, что одна из ТЭЦ в Киеве полностью уничтожена после ракетного удара ВС РФ.