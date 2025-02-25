Мэр Красноармейска на русском языке обратился к Зеленскому с призывом о мире
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Глава администрации города Покровск (ранее — Красноармейск), который находится сейчас под контролем украинских сил, Руслан Требушкин обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом как можно скорее начать переговоры о заключении мирного соглашения с Россией.
В своем видеообращении, которое было опубликовано во вторник, 25 февраля, в социальных сетях мэр города по-русски выразил обеспокоенность по поводу того, что жители устали от боевых действий. Требушин призвал власти страны положить конец войне.
«Они хотят, чтобы вы подарили мир. Заключайте мир и дайте людям пожить», — сказал Требушкин на русском языке.
Ранее сообщалось, что телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna) опубликовал кадры активных наступательных действий российских войск на покровском направлении.