Глава администрации города Покровск (ранее — Красноармейск), который находится сейчас под контролем украинских сил, Руслан Требушкин обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом как можно скорее начать переговоры о заключении мирного соглашения с Россией.