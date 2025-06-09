Мэр Красноярска Логинов задержан по подозрению в получении взятки

Сегодня, 9 июня, утром был задержан мэр Красноярска Владислав Логинов. Об этом стало известно из сообщения портала NGS24.RU, который ссылается на информацию от источника в правоохранительных органах.

Сведения подтвердили источники в администрации и в правоохранительных структурах.

В данный момент в городской администрации проходят обыски и иные следственные мероприятия. По информации, полученной из официальных источников, Логинов был задержан по подозрению в получении крупной взятки.

Ранее сообщалось, что следствие по делу бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзора» в Приморском крае завершено. Он обвиняется в получении взяток сразу по 24 эпизодам.