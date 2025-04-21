Мэр Ланкастера предложил радикальное решение проблемы с бездомными

Газета New York Post сообщила , что градоначальник Ланкастера, города в Калифорнии, предложил радикальный метод решения проблемы бездомности. Его идея заключается в предоставлении бездомным неограниченного доступа к наркотическим веществам, чтобы таким образом «избавиться» от них.

Рекс Пэррис, мэр Ланкастера, выразил желание обеспечить бездомных бесплатным фентанилом в любых количествах. Он также заявил о необходимости «чистки», обращаясь к президенту с призывом решить проблему. По мнению Пэрриса, город должен избавиться от этой категории населения.

Мэр утверждает, что значительная часть бездомных (около половины) — это лица, освобожденные из мест лишения свободы, которые, как он считает, ответственны за большинство преступлений в городе.

В связи с этими заявлениями была создана петиция с требованием отставки Пэрриса, которая на данный момент собрала лишь 6% от необходимого количества подписей (20 000).

Ранее сообщалось, что американский ветеран ужаснулся разнице между Нью-Йорком и Москвой.