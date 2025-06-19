Мэр Махачкалы Юсуп Умавов написал заявление об отставке

Глава городской администрации Махачкалы Юсуп Умавов планирует уйти в отставку, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное сотрудниками мэрии.

Умавов занимает пост главы столицы Дагестана на протяжении двух последних лет. До этого он возглавлял парламентский республиканский комитет по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.

«Юсуп Умавов на совещании с заместителями объявил, что подает в отставку», — указали журналистам.

Ранее стало известно, что губернатор Забайкалья Осипов отправил региональное правительство в отставку. Он принял такое решение в ходе внеочередного правительственного заседания. Мероприятие было приурочено к итогам визита генпрокурора РФ. Глава проинформировал, что каждый депутат обязан решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору. Кроме того, все члены правительства обязаны предоставить подробный отчет о проделанной работе.