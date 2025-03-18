Мэр Невинномысска поддержал идею о мини-юбках для повышения демографии

Мэр Невинномысска Михаил Миненков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал , что поддерживает идею о мини-юбках для повышения демографии.

По словам градоначальника, мужчины с большим удовольствием смотрят на женщин в юбках разной длины или в платьях. Он отметил, что введение женственного дресс-кода для сотрудниц действительно может помочь создавать людям отношения и в последствиях браки и семьи.

«Мы сегодня женщинам даем какую-то сложную работу. Конечно, эти вопросы нужно менять. И одежда, наверное, в том числе регулирует внешний вид. Встречают по одежке, провожают по уму в конечном итоге», — прокомментировал мэр Невинномысска.

Напомним, депутат Гордумы Тарусы Руденко предложил горожанкам чаще носить юбки в короткое время года, так как это может помочь с демографией. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отметила, что подобные инициативы представляют собой «бред сумасшедшего».

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали возможные темы переговоров Путина и Трампа.