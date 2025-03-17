В Госдуме назвали возможные темы переговоров Путина и Трампа

Лидер партии «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предположил, что могут в ходе переговоров обсудить российский и американский президенты.

В беседе с RT парламентарий предположил, что Дональд Трамп может поднять территориальный вопрос. Однако как напомнил Миронов, для России такой темы не существует еще с 2022 года. Тогда в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Вместо этого, по словам депутата, Трампу могут напомнить об условиях мира, выдвигаемых Россией. В первую очередь это вывод украинских войск с российских земель и отказ Украины от вступления в НАТО.

«На Западе эти условия назвали «ультиматумом Путина» и там даже не собирались его рассматривать. Вместо этого они помогли киевскому режиму устроить кровавую авантюру в Курской области, которая подходит к логической развязке», — сказал лидер СРЗП.

По мнению Миронова, далее дело за Зеленским, который пока препятствует мирному урегулированию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп переговорили по телефону. В том числе стороны обсудили украинский кризис. Республиканец заявил о высоких шансах на скорое завершение конфликта.