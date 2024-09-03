Мэр Невинномысска заступился за вожатых лагеря на фоне жалоб детей из Белгорода

Подростки из Белгорода пожаловались на условия и отношение в лагере «Гренада» в Ставропольском крае. Мэр города Невинномысск Михаил Миненков в беседе с «Газетой.ру» прокомментировал ситуацию.

Впервые огласку об отношении вожатых к белгородским детям стало известно зданию «Подъем». Туда обратилась мама девочки. Она забрала оттуда ребенка из-за «ужасного отношения» уже спустя два дня. Она также пожаловалась на то, что в здании всегда включены кондиционеры, из-за которых всегда болеют дети. Их мало кормили, кричали, командовали: все, что не назовешь теплым приемом.

Вячеслав Гладков поручил провести проверку на фоне жалоб. Однако мэр города Невинномысск, где находится лагерь, считает вожатых невиновными. По его словам, дети якобы могли сами раздуть историю.

«Как официально зайдут жалобы, мы ответим. Сети скоро доведут всех до безумства, уже довели. У нас очень отзывчивые и честные вожатые и преподаватели. Провокации нельзя комментировать. Над проблемами работаем», — сказал он.

Примечательно, что глава Белгородской области также назвал случаи провокацией. На защиту детей встали единицы, преимущественно родители.

Ранее сообщалось, что Гладков усомнился в правдивости заявлений о лагере «Гренада».