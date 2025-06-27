В «Ахмате» обратились к россиянам из-за найденного трофейного клинка в зоне СВО

В одном из формирований «Ахмата» заявили о деле чести и обратились к гражданам России в связи с обнаружением интересного предмета в районе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом проинформировал телеграм-канал «Дневник Мракоборцев | Z (Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ/друзья/тыл)».

Предметом обсуждения стал захваченный нож, найденный у уничтоженного украинского солдата. На лезвии имеется штамп Хабаровского пограничного института и выгравирована памятная надпись: «От выпускников 2014 года».

Конструкция ножа, а именно скос лезвия от середины и округлая форма рукоятки, в совокупности с наличием гарды, позволяют опознать его как «финку». Несмотря на гравировку, указывающую на то, что «финка» является наградной, на лезвии заметны признаки активного использования.

«Есть выпускники Хабаровского пограничного института?» — спросил автор канала у аудитории. Его намерение — вернуть «финку» законным владельцам, «братьям по оружию».

Ранее командир «Ахмата» Алаудинов попросил граждан молиться за Россию.