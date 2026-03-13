Мэр Орла утвердил установку флагштока как туристического символа

В Орле появится новая архитектурная доминанта, передает издание «Орлеград». Мэр города Юрий Парахин утвердил изменения в программу «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2025-2027 годы».

Отмечается, что основная статья расходов на 2026 год — приобретение и установка арт-объекта «Флагшток» высотой 45 метров. На эти цели выделено 13,1 миллиона рублей.

Большая часть суммы — 12,626 миллиона рублей — поступит из федерального бюджета в виде гранта, который Орел выиграл в конкурсе. Областная казна добавит 126 тысяч рублей, а сам город — еще 473 тысячи.

Флагшток установят в сквере Орловских литераторов. По замыслу властей, он станет масштабным патриотическим символом и впишется в туристическую экосистему города.

Новый объект решит давнюю проблему отсутствия узнаваемого силуэта в центре Орла и создаст «точку отсчета» для путешественников. Вокруг флагштока планируют организовать мультифункциональный туристический хаб. В него войдут смотровая площадка с панорамным видом на исторический центр.

Кроме того, сам флагшток станет стартовой точкой для туристических маршрутов и будет интегрирован в уже существующие продукты.

Ранее сообщалось, что администрация Орла потратила на вывоз снега этой зимой 300 миллионов рублей.