Мэр российского города ушел на СВО простым добровольцем

Мэр города Сибай, что в Республике Башкортостан, Азамат Юлдашбаев отправился на службу в зону проводимой Россией специальной военной операции, передает Telegram-канал «Новости Уфы и Башкирии».

Сообщается, что Юлдашбаев возглавлял город с населением более 56 тысяч человек. Известно, что в рядах добровольцев в зоне СВО он будет служить со своими земляками — депутатом горсовета Сибая Ахатом Асылбаевым и военным комендантом Ринатом Забировым.

«Азамат Юлдашбаев отправился служить в зону СВО», — приводится в публикации.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее эксперт Сивков поделился мнением, что бои в Курской области приближают конец СВО.