Мэр с разбитым лицом: неизвестный избил градоначальника Енисейска в его же кабинете

В администрации Енисейска, расположенного в Красноярском крае, неизвестный мужчина проник в кабинет мэра Валерия Никольского и напал на него, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Kras Mash.

По предварительной информации, между чиновником и гражданином произошла словесная перепалка, после которой гость применил физическую силу. Мужчина задержан.

Сейчас градоначальник находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Здоровью мэра ничего не угрожает.

Сам Никольский заявил, что личность нападавшего ему неизвестна. При этом он исключил версию о том, что агрессор мог быть гражданским активистом.

По данным оперативных служб, семья задержанного состоит на профилактическом учете в связи со злоупотреблением алкоголем. Также установлено, что нападавший ранее имел судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту инцидента.

