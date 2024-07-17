Мэр Саранска Асабин попросил прощения у жителей перед отставкой

Город Саранск остался без мэра. Градоначальник Игорь Асабин сложил свои полномочия по собственному желанию. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Известно, что Асабин написал заявление на отставку по собственному желанию. Что послужило причиной к такому решению не раскрывается. Во время 38-й сессии совета депутатов 17 июля подтвердили кадровые перестановки. О них также сообщили в администрации.

Izvmor.ru отмечает, что перед уходом с должности Асабин сказал несколько слов жителям и извинился за нереализованные проекты.

«Сегодня я завершаю свою деятельность… Спасибо жителям города за конструктивную критику. Уверен, что сотрудники администрации Саранска приложат все усилия на благо развития родного города и комфортного проживания его жителей», — заключил Игорь Асабин.

Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин уточнил, что проектом было не завершено или вовсе не начато достаточно много. Накопилось много вопросов по поводу решения проблем с дорогами, ЖКХ, благоустройством, транспортом и так далее.

После отставки Асабина обязанности мэра будет выполнять заместитель, директор департамента строительства Владимир Быков. Он коренной житель Саранска, был признан «Лучшим муниципальным служащим в Республике Мордовия».

Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон принял отставку премьера Атталя.