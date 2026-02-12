Мэр Сердобска подарила квартиру семье мигрантов и закрыла соцсети после критики

Глава Сердобска Пензенской области Марина Ермакова оказалась в центре скандала после того, как вручила жилищные сертификаты молодой семье иностранцев.

Чиновница разместила в социальных сетях фотографию счастливых обладателей недвижимости, сопроводив снимок душещипательным текстом о «стабильности, надежном тыле и детском смехе в стенах родного дома».

Местные жители, многие из которых годами копят средства на собственное жилье или выплачивают ипотеку, отреагировали на эту информацию мгновенно и крайне эмоционально.

Страницу мэра наводнили сотни гневных комментариев. Особое возмущение вызвал контраст между теплыми словами в адрес получивших подарок и реальным положением коренных горожан, вынужденных ютиться в общежитиях. Некоторые пользователи в знак протеста начали отправлять Ермаковой виртуальные подарки в виде эмодзи фекалий.

Не выдержав общественного давления, градоначальница приняла решение закрыть все личные страницы и удалить опубликованные записи вместе с комментариями. В администрации города ситуацию официально не комментируют.

