«ОМОН, чердак и наркоприспособления»: что нашли при обыске в хостеле для нелегалов в Новой Москве

Сотрудники правоохранительных органов провели масштабный рейд в одном из хостелов на территории Новой Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ. Бойцы ОМОНа вошли в трехэтажное здание, где проживали преимущественно иностранные граждане.

По свидетельствам очевидцев, внутри царила полная антисанитария: повсюду валялся мусор, а помещения находились в процессе ремонта. В комнатах остались личные вещи постояльцев, недоеденная пища и продукты без упаковки.

Многие из проживающих не владели русским языком и не смогли предъявить сотрудникам проверяющих органов никаких документов.

Во время осмотра здания кинологическая служба обратила внимание на забаррикадированный выход на чердак. Вскрыв его, силовики обнаружили там импровизированное приспособление для употребления наркотических веществ.

Установлено, что 12 граждан РФ, недавно получивших паспорта, не встали на обязательный воинский учет в установленные законом сроки. Они были задержаны для дальнейших разбирательств в военкомате. Еще шестеро иностранных граждан нарушили правила пребывания на территории страны.

