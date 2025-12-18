Мэр Скрябин: специалисты продолжают тушить танкер с погибшими в порту Ростова

В порту Ростова-на-Дону загорелся танкер, который получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин на своей странице в Telegram. Оперативные городские службы продолжают вести борьбу с огнем на судне, пытаясь локализовать пламя.

Он подтвердил данные, предоставленные ранее губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем, о наличии жертв и раненых в результате ночного нападения ВСУ.

При этом Скрябин сообщил, что разлива нефтепродуктов в порту не произошло. Подробности инцидента выясняются.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате ночного нападения противника были повреждены не только судно в Ростовском порту, но и два корпуса многоэтажного жилого здания в Ростове-на-Дону, а также загорелись частные дома в Батайске.