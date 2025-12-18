В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно, среди экипажа есть жертвы

В порту Ростова-на-Дону судно получило повреждения в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. По предварительным данным, среди членов экипажа есть погибшие.

Также глава региона проинформировал, что в Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки ВСУ поврежден строящийся многоэтажный дом. В Батайске, рядом с Ростовом, загорелись два жилых частных дома.

«В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы», — написал Слюсарь.

Ранее Минобороны сообщило о 83 сбитых беспилотниках за ночь на 16 декабря. Больше всего БПЛА, 64 единицы, было перехвачено над Брянской областью.