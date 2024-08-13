Мэр Суджи рассказал о ситуации в городе
Мэр Суджи Богачев: обстановка в Суджанском районе тяжелая
Фото: [официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова]
Глава Суджи Александр Богачев оценил ситуацию в городе и районе как тяжелую, сообщило Lenta.ru.
Несмотря на продолжающееся вытеснение украинских боевиков из Курской области, в Судже и районе сохраняется тяжелая обстановка.
Богачев также опровергал информацию о захвате города ВСУ. Он прокомментировал видео с украинскими бойцами, снятое якобы возле офиса «Газпрома» в Судже. Тогда мэр заверил, что «Суджа наша».
На данный момент, согласно последним данным, противником занято 28 приграничных населенных пунктов. Глубина проникновения в Курскую область составляет 20 километров, ширина — 40 километров. Информации о состоянии двух тысяч мирных жителей, которые находятся в подконтрольном ВСУ районе, нет.
Ранее сообщалось, что российские военные захватили станцию Starlink.