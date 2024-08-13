Солдаты группировки «Север» захватили станцию Starlink в ходе штурма позиции ВСУ, а также уничтожили четырех украинских военных в приграничном районе Курской области, сообщило ТАСС.

Согласно информации Минобороны, боевики ВСУ были обнаружены в лесополосе благодаря разведке с помощью БПЛА. После обнаружения командование штурмовой группы мотострелкового подразделения группировки войск «Север» приняло решение вытеснить украинские войска с позиции. В ходе штурма были уничтожены четверо вражеских солдат.

Ранее сообщалось, что журналист из США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж из подконтрольной ВСУ части Курской области.