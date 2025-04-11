Мэр Сургута Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию и размещать ее самим

Глава Сургута Максим Слепов издал распоряжение, которое утверждает обновлённый свод правил поведения для муниципальных служащих. Этот кодекс устанавливает более строгие нормы как для работы, так и для личной жизни. Текст документа размещён на сайте администрации города.

В соответствии с новыми правилами, государственным служащим запрещается публиковать в социальных сетях изображения и видеоролики, демонстрирующие предметы роскоши, дорогие автомобили, а также откровенные фотографии и видеоматериалы, сделанные в состоянии подпития.

«Муниципальный служащий обязан воздерживаться от поступков, которые могут дискредитировать его или орган власти», — указано в документе.

В отдельном разделе рассматриваются правила поведения в интернете. В частности, запрещается вступать в группы, которые выражают недовольство действиями властей, а также распространять материалы, пропагандирующие экстремизм.

Сотрудники государственных органов в Сургуте теперь должны сообщать о случаях предложения взятки, не допускать конфликта интересов и передавать подарки стоимостью более 3000 рублей. В случае нарушения этих правил, могут быть применены дисциплинарные меры, вплоть до увольнения.

Кроме того, для сотрудников государственных органов установлен дресс-код, который подразумевает деловой стиль одежды, строгий и сдержанный.

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