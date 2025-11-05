Мэр Тобольска анонсировал создание в городе первого парка для выгула собак

В Тобольске началась реализация проекта по созданию первого в городе специализированного парка для собак. Соответствующее заявление сделал мэр муниципального образования Петр Вагин, опубликовав подробности в своем официальном телеграм-канале.

Градоначальник подчеркнул, что это будет не стандартная площадка для выгула, а многофункциональное пространство комплексного формата. По словам Вагина, парк будет включать раздельные зоны для крупных и мелких пород, а также специальные секции для индивидуальных и групповых тренировок.

Инфраструктура объекта дополнится специализированным оборудованием: после завершения монтажа установят беговое колесо, собачью беговую дорожку и информационные стенды.

Мэр также сообщил о текущей готовности проекта, которая оценивается в 50%.

«Финиш работ и открытие первой очереди запланированы на середину декабря», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что владельцев питбулей и волкособов хотят обязать к страхованию до миллиона.