Законопроект обяжет хозяев собак опасных пород страховать жизнь и здоровье граждан на сумму до миллиона рублей

Группа депутатов выступила с законодательной инициативой, обязывающей владельцев потенциально опасных собак страховать свою гражданскую ответственность. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно новым правилам, хозяева таких животных должны будут приобретать страховой полис, который покроет риски причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других людей. Размеры компенсаций уже определены: до 1 миллиона рублей предусмотрено в случае травмы или гибели человека, и до 200 тысяч рублей — для возмещения ущерба имуществу.

Авторы законопроекта указывают на недостатки существующей системы. По их словам, текущие меры не обеспечивают пострадавшим оперативного возмещения ущерба, поскольку судебные процессы часто затягиваются на долгие месяцы.

Обязательное страхование, уверены парламентарии, позволит потерпевшим быстро получать денежные выплаты, а также повысит уровень ответственности среди владельцев собак потенциально опасных пород.

Речь идет о животных, включенных в утвержденный правительством РФ перечень. В этот список входят 12 пород и их метисы, такие как питбульмастиф, амбульдог, бразильский бульдог, волкособ и другие.

Действующим законодательством уже установлено, что выгуливать таких питомцев можно только на поводке и в наморднике. Нарушение этих правил, повлекшее нападение на человека, грозит хозяину административной или даже уголовной ответственностью.

Важно отметить, что действие законопроекта не будет распространяться на служебных собак, которые задействованы в силовых структурах для нужд обороны, охраны правопорядка и обеспечения государственной безопасности.

