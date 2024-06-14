Мэра Астрахани Олега Полумордвинова отправили в отставку

В Астрахани подтвердили заявление на увольнение по собственному желанию от Олега Полумордвинова, занимавшего пост главы города. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на блог госслужащего.

Полумордвинов официально покидает пост главы Астрахани. Его отставку утвердили во время пленарного заседания Гордумы.

«Я благодарен астраханцам за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях. Благодарю команду муниципалитета, с которой мне посчастливилось работать – людей, настроенных на решение непростых задач, на помощь горожанам. Хочу сказать отдельное спасибо депутатам Городской Думы», — написал Олег Полумордвинов.

Уходящий мэр выразил надежду, что новый человек на его месте продолжит развивать инфраструктуру и прислушиваться к нуждам населения.

Олег Полумордвинов занимал посты министра строительства, зампредседателя правительства региона, а также возглавлял администрацию с 2015 по 2018 год и в ранге и.о. с 29 апреля 2022 года по сегодня. Он оказался одним из самых известных управленцев, побывавших на посту мэра дважды. Активно участвовал в градостроительных проектах и пытался решить вопросы с устаревшими инженерными коммуникациями.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Купянская расстреляли. После покушения он был в тяжелом состоянии, но усилия врачей оказались тщетными.