Мэра Новочеркасска задержали за получение крупной взятки

Мэра Новочеркасска Юрия Лысенко задержали по подозрению в получении взятки. Об этом со ссылкой на пресс-служба правительства Ростовской области сообщает ТАСС.

По версии следствия, Лысенко получит от предпринимателя взятку за строительство школы на территории девелопера за счет бюджетных средств. Взяткой послужил возведенный для мэра загородный дом.

Проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области оказывает сотрудничает со следственными органами.

Напомним, Юрий Лысенко возглавил администрацию Новочеркасска в 2020 году.

Ранее сообщалось о том, что в Туве задержали директора дома-интерната за присвоение денег.