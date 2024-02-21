В Барнауле в память о политике Борисе Немцове пытались провести митинг. Однако местные власти отменили мероприятие, хотя ранее согласовали его. Об этом пишет «Газета.ру» .

Информацию об отмене мероприятия опубликовали на сайте отделения партии «Яблоко» в Алтайском крае. Там сообщили, что памятный митинг не состоится, несмотря на согласование. Соответствующее разрешение неожиданно отозвали.

«Администрация Барнаула отозвала согласие на проведение акции. В связи с этим организаторы вынуждены были отменить проведение мероприятия, чтобы не подвергать опасности задержания и привлечения к ответственности членов и сторонников партии», — указано в публикации «Яблока».

В мэрии отметили, что партия нарушила требования закона о митингах. Указали на то, что заявленное количество участников не соответствовало реальному.

Напомним, что политик и депутат Ярославской областной думы Борис Немцов был застрелен в 2015 году в центре Москвы. По делу об убийстве и сговоре осудили пятерых человек, которые хотели получить 15 млн рублей за содеянное. Фигуранты получили от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал причины, по которым Западу не удалось расколоть Сербию как Украину.