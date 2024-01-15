Мэрия Крымска назвала неудачным сочетание рекламы «Ёбидоёби» с выборами президента

На Кубани удивились соседству рекламы роллов на баннере с анонсом президентских выборов. В этом жители разглядели дискредитацию власти. На информацию отреагировала мэрия города Крымск. Комментарий администрации передает «Газета.Ru» .

С одной стороны баннер привлекал внимание неоднозначной фразой, что «Каждый третий житель Крымска пробовал Куни Ли», с другой стороны сообщалось о президентских выборах. Одна из жительниц устроила настоящий скандал на этой почве. Она посчитала, что такое соседство — это «нравственный беспредел» и дискредитация власти.

В мэрии Крымска подтвердили, что с женщиной уже проведены различные беседы о ситуации. Выяснилось, что гражданка и сама торгует японским деликатесом, просто цены в ее фирме гораздо выше чем у «Ёбидоёби». К тому же, возмущенная бизнесвумен на самом деле проживает в Абинске. Неоднократно ей объясняли, что мэрия не в праве управлять рекламными баннерами, которые сдаются в аренду.

«Она приходила, потому что название ей не понравилось этой фирмы, но название переводится «С добрым утром». Потом она вдруг увидела эти щиты, решила, что надо за них взяться», — ответили журналистам в мэрии.

В администрации города полагают, что женщина решила таким образом побороться с конкурентами. Однако там не могут отрицать, что сочетание двух столь разных реклам выгладит очень неудачно.

«Конечно, соседство довольно-таки неудачное, но рекламные щиты у нас выдает районная администрация в аренду, скорее всего, эти щиты в аренде у кого-то, и этот человек сдал их в субаренду», — заключили местные власти.

Таким образом, никаких наказаний за размещение рекламы о роллах рядом с анонсом президентских выборов не будет. Убирать баннер пока также не планируют.

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