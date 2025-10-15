Мэрия обвинила жителя Петропавловска-Камчатского в порче земли за надпись на холме

В Петропавловске-Камчатском житель, решивший необычным способом признаться в любви, столкнулся с юридическими последствиями. Городская администрация обратилась в полицию после того, как на одном из холмов появилась надпись «Д. Нестеренко». Об этом сообщило издание «Подъем».

По данным мэрии, мужчина, чье имя пока не называется, для создания надписи снял верхний слой грунта. Данный поступок расценивается как проведение земельных работ без соответствующего разрешения.

Представители администрации города заявили, что в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды обращение направлено в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора. Теперь установлением личности нарушителя и привлечением его к ответственности займется местное управление МВД.

