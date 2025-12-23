Мэрия Саратова забирает землю и здания выше Славянской площади для масштабного благоустройства

В Саратове начата масштабная процедура изъятия земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. Соответствующее распоряжение подписал глава города Михаил Исаев. Решение связано с продолжением комплексной реконструкции района Славянской площади и прилегающих улиц в Волжском районе.

Как сообщается, на реализацию проекта уже зарезервировано около 300 млн руб. из городского бюджета. Проект благоустройства затрагивает ключевые магистрали, включая улицы Большая Горная, Чернышевского, Рогожина, Соколовая, а также саму Славянскую площадь.

Под изъятие подпадают десятки объектов. Согласно опубликованному перечню, процедура коснется зданий и земель по улицам Соколовая (свыше 20 адресов), Большая Горная (более 35 адресов), Рогожина, Чернышевского, а также Духосошественской площади. Важно отметить, что по многим из указанных адресов расположено по несколько объектов недвижимости, что делает предстоящее изъятие особенно масштабным. В список также включены несколько отдельных земельных участков с кадастровыми номерами, в том числе площадью более 1100 кв. м в Глебучевом овраге.

Данное решение знаменует новый этап в трансформации исторической части города и вызовет значительные изменения в инфраструктуре центрального района Саратова.

