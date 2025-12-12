«Страшно. Везде все рушится»: жители бьют тревогу из-за нового дома, распадающегося на глазах

В заполярном Новом Уренгое жители бьют тревогу из-за состояния дома, который буквально разваливается на их глазах. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Жильцы относительно нового дома № 12 на улице Тундровой оказались в ситуации, граничащей с кошмаром: стены их квартир, в которые они вложили миллионы рублей, покрываются трещинами, происходят обрушения конструкций. После того как в ноябре в одной из квартир рухнула часть стены, дом признали аварийным и начали временное расселение.

Однако теперь стороны зашли в глубокий юридический и технический тупик: жители требуют признать здание непригодным для жизни и получить положенные по закону выплаты от застройщика по действующей гарантии, в то время как власти и строительная компания настаивают на уникальной и дорогостоящей реконструкции. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело.

Ирония судьбы в том, что причина разрушения очевидна и была известна изначально — неравномерная просадка грунтов основания. Изначальный застройщик, компания «Стройсистема», бросила объект, который затем достраивали «Строительные технологии-НН». Как утверждает технический директор компании Алексей Новоселов, перед покупкой объекта были проведены экспертизы и даже готовое решение по усилению грунтов. В прошлом году застройщик действительно проводил работы по укреплению основания, а в одной из квартир сделал косметический ремонт, укрепив двери и окна. Однако, как показывают свежие трещины, эти меры оказались временным пластырем на серьезнейшую проблему.

Позиции сторон сегодня кардинально расходятся. Застройщик предлагает применить на Ямале, казалось бы, идеальное решение — системы термостабилизации грунтов. Эта технология призвана искусственно поддерживать мерзлое состояние основания, не давая ему оттаивать и просаживаться. Однако жильцы, уже утратившие доверие, категорически против новых экспериментов над их домом.

«Мы бы хотели, чтобы наш дом признали аварийным под снос, а не под реконструкцию. Потому что здесь очень опасно находиться. Страшно. Везде все рушится, обваливается», — заявила женщина.

Она и другие собственники требуют не ремонта, а возмещения рыночной стоимости квартир по гарантии, ссылаясь на то, что дом изначально был построен с критическими дефектами.

Власти, однако, становятся на сторону застройщика. Замначальника департамента имущественных отношений Нового Уренгоя Юлия Михеева объясняет: пока дом официально подлежит реконструкции и жилые помещения не изымаются, требование о выплате выкупной стоимости не может быть удовлетворено. Для таких семей, как у Марины Рухловой, которая выплачивает ипотеку за треснувшую трехкомнатную квартиру стоимостью 8 миллионов рублей еще 30 лет и не имеет права на временное жилье из маневренного фонда (так как у нее есть другая квартира в городе), эта бюрократическая ловушка кажется тупиковой.

