Мэрию Новосибирска протестировали на телефонную связь с горожанами

Телефонный звонок в мэрию — до сих пор лотерея. Корреспондент Om1 Новосибирск проверил на практике, как быстро чиновники Новосибирска берут трубку. Результат: из 25 номеров работают 18, а три ключевых департамента ушли в глухую оборону.

В эпоху «Платформы обратной связи» и мобильных приложений старый добрый телефон остается для жителя города последним бастионом оперативности. Пока чиновник обрабатывает электронную заявку, трубу можно снять за десять секунд. Но можно ли?

Корреспондент Om1 совершил контрольный обзвон официальных номеров, опубликованных на сайте мэрии. Правила эксперимента жесткие: два гудка — ждем, больше двух минут молчания — вешаем трубку и фиксируем провал.

Зеленый свет: кто ответил сразу

Группа быстрого реабилитации показала себя с лучшей стороны. Департамент земельных и имущественных отношений взял трубку после третьего гудка. Сотрудник представился, выслушал вопрос. Департамент строительства и архитектуры не заставил себя ждать — аналогичный результат.

В списке оперативных также оказались департамент по социальной политике, экономики и стратегического планирования, культуры, спорта и молодежной политики. Управление делами мэрии, управление муниципальной службы и кадров, а также контрольно-ревизионное управление ответили с первого набора. Абсолютным рекордсменом стал департамент по чрезвычайным ситуациям — здесь связь наступила мгновенно.

Желтый свет: с нюансами

Некоторые подразделения ответили, но не с первой попытки. Департамент финансов и налоговой политики на первом звонке был «занят». Департамент информационной политики выдал длинные гудки и оборвал связь. Правовой департамент удивил: первый звонок — сброс после двух гудков, второй — пять секунд тишины, и только потом голос дежурного.

Управление общественных связей ответило, но после мучительных длинных гудков. Департамент организационно-контрольной работы и комитет по международному сотрудничеству дозвониться удалось, но осадок остался.

Красный свет: «зоны молчания»

Эксперимент выявил три подразделения, где связь с городом отсутствует в принципе.

— Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

— Департамент дорожно-благоустроительного комплекса.

— Управление архитектурно-строительной инспекции.

До них не дозвонились ни разу. Тишина в ответ на все попытки. Департамент транспорта тоже попал в черный список: на трех звонках подряд абонент был «недоступен» или шли бесконечные гудки.

Цифровое спасение

Для тех, кому надоело слушать гудки, существует альтернатива. С 2020 года в России работает федеральная «Платформа обратной связи», интегрированная с порталом «Госуслуги». Житель с подтвержденной учетной записью может направить жалобу через раздел по адресу https://www.gosuslugi.ru/10091/1 или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Там ответ дадут по регламенту, а не по настроению.

Итог

Из 25 проверенных номеров мэрии Новосибирска живой диалог состоялся по 18 линиям. Три структуры полностью отрезаны от телефонной связи. Большинство чиновников трубку берут, но проблемы с доступностью остаются.

