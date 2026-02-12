Мэрилин Монро из Балашихи: школьница бросила вызов канонам моды «умной» коллекцией

У Марии Бибарцевой из балашихинской школы № 12 редкое сочетание талантов: голова заточена под формулы, а пальцы помнят стежок. В 2025 году она стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии — с проектом костюмов для чирлидинга. Как узнал REGIONS , осенью выпускница планирует штурмовать МГТУ им. Баумана, но перед этим решила преодолеть еще один творческий барьер.

До апреля Бибарцевой необходимо сшить три вечерних платья, дополнить их украшениями ручной работы и снова покорить жюри. Сроки жесткие, экзамены на носу, но Мария спокойна: главное — упорство и материнское плечо. Мама в ассистентах.

В этом году мир отметит столетие Мэрилин Монро. Школьница сочла знак судьбы достаточным, чтобы посвятить коллекцию иконе стиля. Однако копировать наряды 1950-х было бы скучно. Бибарцева заходит с инженерной хваткой: платья превращаются в конструктор.

«Платья будут представлены в виде капсул-трансформеров. У каждого из них по нескольку съемных юбок и верхов. Основа изделий — корсеты. Эта часть самая трудоемкая. Корсет обязательно должен облегать фигуру и быть удобным, а этого не всегда легко добиться», — рассказала Мария.

Ткани, выкройки, примерки — лишь часть работы. Образы дополнят авторские украшения. Изюминка одной из капсул — орхидеи. Цветок, который обожала Норма Джин. Лепестки школьница выплавляет из термоусадочного пластика, тычинки плетет из проволоки со стеклярусом. Вручную, без скидок на возраст и загруженность.

Всероссийская олимпиада школьников собирает ежегодно около семи миллионов участников. Диплом заключительного этапа открывает двери ведущих вузов страны без экзаменов. У Марии уже есть призовое место, но она хочет выше. Времени в обрез, бюджет идей превышает смету часов, но в мастерской подмосковной квартиры продолжается работа. Корсеты усаживаются по фигуре, орхидеи обретают прозрачность, Мэрилин Монро готовится к выходу на олимпийский подиум.

