Мэрилин Монро из Балашихи: школьница бросила вызов канонам моды «умной» коллекцией
Фото: [Виктория Фортуна]
У Марии Бибарцевой из балашихинской школы № 12 редкое сочетание талантов: голова заточена под формулы, а пальцы помнят стежок. В 2025 году она стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии — с проектом костюмов для чирлидинга. Как узнал REGIONS, осенью выпускница планирует штурмовать МГТУ им. Баумана, но перед этим решила преодолеть еще один творческий барьер.
До апреля Бибарцевой необходимо сшить три вечерних платья, дополнить их украшениями ручной работы и снова покорить жюри. Сроки жесткие, экзамены на носу, но Мария спокойна: главное — упорство и материнское плечо. Мама в ассистентах.
В этом году мир отметит столетие Мэрилин Монро. Школьница сочла знак судьбы достаточным, чтобы посвятить коллекцию иконе стиля. Однако копировать наряды 1950-х было бы скучно. Бибарцева заходит с инженерной хваткой: платья превращаются в конструктор.
«Платья будут представлены в виде капсул-трансформеров. У каждого из них по нескольку съемных юбок и верхов. Основа изделий — корсеты. Эта часть самая трудоемкая. Корсет обязательно должен облегать фигуру и быть удобным, а этого не всегда легко добиться», — рассказала Мария.
Ткани, выкройки, примерки — лишь часть работы. Образы дополнят авторские украшения. Изюминка одной из капсул — орхидеи. Цветок, который обожала Норма Джин. Лепестки школьница выплавляет из термоусадочного пластика, тычинки плетет из проволоки со стеклярусом. Вручную, без скидок на возраст и загруженность.
Всероссийская олимпиада школьников собирает ежегодно около семи миллионов участников. Диплом заключительного этапа открывает двери ведущих вузов страны без экзаменов. У Марии уже есть призовое место, но она хочет выше. Времени в обрез, бюджет идей превышает смету часов, но в мастерской подмосковной квартиры продолжается работа. Корсеты усаживаются по фигуре, орхидеи обретают прозрачность, Мэрилин Монро готовится к выходу на олимпийский подиум.
