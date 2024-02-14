Мероприятие в честь Дня памяти воинов-интернационалистов пройдет в Московской области

В эту субботу на территории «Музейно-храмового комплекса ВС РФ» Минобороны России в Одинцовском округе проведут мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов (35 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

Для гостей подготовят различные интерактивные-исторические площадки. Так, в рамках программы «Щит Кандагара» будет организована огневая позиция минометных расчетов М-82 и «Василек» из состава 45 полка ВДВ Советской Армии, программы «Охотники за караванами» — ознакомление с воинскими специальностями, «9-я РОТА…» — с полевой почтой, экипировкой и снаряжением десантника. Кроме того, на площадке проведут программы «По ту сторону…» и «Афганский рубеж». Отметим, что вход на мероприятие является бесплатным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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