Мероприятие в честь Всероссийского дня правовой помощи детям провели в Можайской воспитательной колонии

Вчера в Можайской воспитательной колонии УФСИН России по Подмосковью провели мероприятие «Всероссийский день правовой помощи детям». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В нем приняли участие Председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, замначальника Управления Минюста России по региону Константин Плехов, председатель Общественной наблюдательной комиссии Сергей Леонов, а также представители областное ГУ ЗАГС, Минсоцразвития, Адвокатской палаты и областной нотариальной палаты.

«В колонии содержатся воспитанницы с трудной судьбой. Чтобы после освобождения они могли найти свое место в обществе, им очень нужно чувство уверенности в себе и в своем будущем, ясность и определенность в ситуациях, требующих ответственного выбора. Именно такие Дни правовой помощи помогают им найти ответы в решении жизненных задач», — сказал Леонов.

Юридические консультации в рамках мероприятия получили 16 воспитанниц. Вопросы, которые они задавали должностным лицам, касались имущественных отношений, семейного и гражданского права. Участники мероприятия после приема также ознакомились с коммунально-бытовыми условиями, созданными для воспитанников, посетили общежития отрядов, библиотеку, столовую. Их сопровождал начальник Можайской ВК Алексей Томилин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.