Мероприятия ко Дню предпринимательства проведут в Московской области
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
В Подмосковье для предпринимателей проведут серию мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Информация о событиях, приуроченных ко Дню предпринимательства, в городских округах Подмосковья доступна на инвестиционном портале Московской области. Так, для бизнеса запланированы различные семинары, форумы, торжественные мероприятия, фестивали, выставки и многое другое», — говорится в ведомстве.
Так, например, завтра в Домодедове проведут День женского предпринимательства, в Бронницах — семинар «Продажи в VK: секреты успеха от эксперта». Ознакомиться с остальными мероприятиями можно на инвестиционном портале региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.
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