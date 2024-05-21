Мероприятия ко Дню предпринимательства проведут в Московской области

В Подмосковье для предпринимателей проведут серию мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Информация о событиях, приуроченных ко Дню предпринимательства, в городских округах Подмосковья доступна на инвестиционном портале Московской области. Так, для бизнеса запланированы различные семинары, форумы, торжественные мероприятия, фестивали, выставки и многое другое», — говорится в ведомстве.

Так, например, завтра в Домодедове проведут День женского предпринимательства, в Бронницах — семинар «Продажи в VK: секреты успеха от эксперта». Ознакомиться с остальными мероприятиями можно на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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