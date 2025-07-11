Глава правительства Германии Фридрих Мерц не сумел удержать тарелку с десертом. В сети распространилось видео, на котором политик сначала роняет ложку, а затем и тарелку.

На одном из мероприятий Мерцу предложили торт. Он случайно уронил одноразовую ложку, затем тарелку, но быстро поднял все и облизнул большой палец своей правой руки.

«На предыдущем заседании уже был торт. И хотя сегодня вечером в его правительстве не все идет гладко, Мерц более чем доволен», - комментирует голос за кадром.

Напомним, что Мерц, как известно, одержим идеей отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus и нанести удар по Крымскому мосту. Кроме того, он готов потратить средства немецких налогоплательщиков на поставку систем ПВО Patriot для Украины.

Ранее Маргарита Симоньян обвинила канцлера ФРГ Мерца в нытье за жалобы на работу RT.