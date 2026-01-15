Мертвая ожила: 103-летняя старушка открыла глаза, когда ее собирались отправить в последний путь

В индийском штате Махараштра произошел инцидент, в ходе которого пожилая женщина, считавшаяся умершей, проявила признаки жизни во время подготовки к погребальной церемонии. Об этом сообщает издание Hindustan, передает интернет-издание «Абзац».

Возраст женщины составляет 103 года. В день, когда родственники организовали у ее дома похоронный шатер и облачили ее в традиционное погребальное сари, было запланировано отметить ее день рождения.

Присутствующие заметили, что женщина начала двигаться, а затем самостоятельно села. Данное событие произошло в момент, когда ожидался прибытие транспортного средства для перевозки тела.

Вместо траурных мероприятий собравшиеся провели празднование 103-летия женщины. Родственники и соседи восприняли произошедшее как радостное и неординарное событие.

