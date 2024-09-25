Мертвого котенка обнаружили возле дома отравившейся семьи в Красноярском крае

Тело животного нашли родственники во время уборки возле дома. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Его передали на экспертизу, однако причина смерти котенка пока остается неизвестной. В это время мать-кошка находилась на улице, но вскоре вернулась домой.

Ранее в Красноярском крае члены одной семьи с отравлением попали в больницу. В результате этого погибли четверо детей. Экспертиза показала наличие в организме следов вещества, входящего в состав инсектицида «Дихлофос Варан».

СК предоставил результаты анализа продуктов, которые ела отравившаяся семья. Вредные вещества не обнаружили ни в курице, ни в пельменях. То же самое касается остальной еды в холодильнике.