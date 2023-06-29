Мертвые или пришельцы: известная провидица рассказала, кто стоит за аномалиями в Бермудском треугольнике

Аномалии, происходящие в Бермудском треугольнике, до сих пор остаются загадкой для всего мира. Тайны исчезновений людей, целых экипажей самолетов и кораблей все еще не раскрыты.

Экстрасенс Инна Мишина рассказала, почему на территории Бермудского треугольника происходят необъяснимые события.

«Скорее всего, там повышенная магнитная аномалия, что выводит из строя технику, организм человека. Там, где повышена аномалия, всегда есть портал между мирами живых и мертвых. Чаще всего в этих местах люди видят что-то необычное. Мертвого человека или даже пришельцев», — заявила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще одной причиной происходящих в Бермудском треугольнике аномалий, по словам собеседницы, могут быть природные явления.

«В этих местах может быть повышенное скопление каких-то газов, водородов или других веществ. Что-то такое, что превышает норму. Соответственно, техника может не справляться, люди могут не справляться», — пояснила ясновидящая.

Мишина отметила, что даже профессиональные водители попадают в аварии из-за таких природных явлений, как лед на дорожном покрытии.

«Всегда есть непредвиденные обстоятельства. Так и здесь. Просто люди, попадающие в Бермудский треугольник, не справляются в связи с тем, что в нем есть аномальная система или повышены какие-то природные элементы. И конечно же, там есть портал», — добавила экстрасенс.

Море, по словам провидицы, является скоплением множества заблудших душ, которые никогда не будут захоронены. Они упокоены морем и очень часто встречаются в аномальных местах.

«Они могут пугать людей. Люди теряются и происходят такие трагедии. Так же и на дорогах водители видят неупокоенные души и попадают в аварии», — подытожила Мишина.

Ранее экстрасенс объяснила, что произошло с туристами, отплывшими в батискафе к месту крушения «Титаника».