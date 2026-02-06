Мерзкое шоу со струей: в Подмосковье мужчина справил нужду в электричке на глазах у пассажиров

Возмутительный случай произошел в пригородной электричке на станции Железнодорожная сообщает REGIONS . Во время стоянки один из пассажиров, не покидая вагона, справил нужду прямо в тамбуре, облегчившись на платформу через открытые двери, после чего спокойно вернулся на свое место. Инцидент, свидетелями которого стали в том числе женщины и дети, был заснят на видео другими пассажирами.

Информация о происшествии быстро распространилась через телеграм-канал «Железнодорожный Life». НА кадрах видно, как пассажир встает в проходе и справляет нужду через открытые двери, не стесняясь держа свой агрегат. Очевидцы выражают крайнее негодование, особенно учитывая, что в поезде были доступные туалеты.

Поступок мужчины настолько возмутил окружающих, что они планируют подать коллективное заявление в правоохранительные органы. Правовые последствия для нарушителя могут быть серьезными. Как пояснила для REGIONS юрист Гульназ Измайлова, подобные действия обычно квалифицируются как мелкое хулиганство, которое наказывается штрафом от 500 до 1000 рублей.

Однако ситуация может кардинально измениться из-за присутствия несовершеннолетних.

«В этом случае нарушитель может попасть под уголовную ответственность по статье 135 УК РФ о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Если человека признают виновным, его могут отправить в тюрьму на срок от трех до восьми лет», — подчеркнула юрист.

Измайлова уточнила, что ключевым фактором при рассмотрении дела станет доказательство умысла. Суду предстоит установить, была ли у мужчины цель продемонстрировать половые органы окружающим, включая детей, или его действия были продиктованы иными мотивами. Наличие видеофиксации и показаний свидетелей будет играть решающую роль в ходе возможного разбирательства.

