Мерзликин станет космонавтом в фильме, который снимут в подмосковном городке

Кинокомпания «Синематографика» при поддержке Фонда кино начинает съемки полнометражного фильма «Как Гагарин» о мальчике, мечтающем о космосе. Как сообщает издание REGIONS, на главную роль утвержден актер Андрей Мерзликин, звезда «Бумера».

Действие картины разворачивается в провинциальном городке, где 12-летний Александр, несмотря на одиночество и непонимание окружающих, страстно хочет стать космонавтом. Узнав о наборе в первую Академию космонавтов в Звездном городке, он прилагает все силы для поступления.

На главную роль кандидата в космонавты Михаила утвержден Андрей Мерзликин, в съемках также примут участие Нил Бугаев, Анна Шевченко, Глеб Кулаков, Ольга Лерман и Егор Корешков.

Режиссеры рассчитывают, что фильм привлечет зрителей разных поколений, а космонавт Андрей Борисенко, ознакомившись со сценарием, предположил, что лента способна занять достойное место рядом с культовыми работами советского кинематографа, такими как фильмы «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной».

Прокатные компании «Каро Премьер» и телевизионная платформа «Триколор ТВ» уже заинтересовались проектом. Многообещающая картина также имеет серьезную финансовую поддержку Фонда кино — ₽100 млн руб. При этом общая стоимость составит ₽115 млн.

