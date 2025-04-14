Мещанский суд Москвы отправил американца Татера на принудительное лечение

В понедельник, 14 апреля, суд в Москве принял решение о принудительном лечении гражданина США Джозефа Татера, который ранее был обвинен в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

В августе 2024 года гражданин Соединённых Штатов Америки был доставлен в отделение полиции из-за нарушения общественного порядка. Он не хотел предоставлять документы, подтверждающие его личность, и напал на сотрудника правоохранительных органов.

В отношении гражданина позднее следствием было возбуждено уголовное производство по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на пятилетний срок.

«Татеру избрана принудительная мера медицинского характера в стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения», — рассказал собеседник агентства.

По инициативе государственного обвинителя, который выразил опасения относительно возможного раскрытия информации, составляющей врачебную тайну, заседание было проведено в закрытом формате.

Ранее сообщалось, что российского бизнесмена отказались выпускать из карцера американской тюрьмы.